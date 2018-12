18 dicembre 2018- 17:52 Ponte Morandi: Toninelli, nuova opera sarà ponte verso futuro

Roma, 18 dic. (AdnKronos) - “È un momento molto importante. A una grande azienda privata si affianca l'eccellenza ingegneristica e costruttrice pubblica italiana. Parlo naturalmente di Fincantieri, ma anche di Italferr, impegnata già nella progettazione di viadotti importanti in Italia e nel mondo". A dichiararlo è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, commentando l'aggiudicazione del contratto per la ricostruzione del nuovo ponte di Genova a Salini Impregilo, Fincantieri e Italferr del gruppo Fs. "Il ponte di Genova - dice- sarà un ponte verso il futuro, quel futuro di riscatto e prosperità in cui il Governo vuole portare tutta l'Italia”.