18 ottobre 2018- 15:51 Ponte Morandi: Toninelli, sfida difficile, impegnati per ritorno normalità

Roma, 18 ott. (AdnKronos) - "Siamo di fronte ad una sfida difficile, ma andiamo avanti con determinazione affinché una comunità colpita al cuore possa al più presto tornare alla normalità e trarre anzi da questa tragedia l’occasione di un complessivo rilancio". E' l'impegno assicurato dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, nel corso del question time al Senato. "La tragedia che ha colpito la comunità nazionale il 14 agosto poteva e doveva essere evitata. 43 persone hanno perso la vita e vi sono state ricadute disastrose per la città di Genova, per i suoi cittadini, e più in generale per tutto il Paese, data l’importanza strategica del polo industriale e commerciale genovese". "Il Governo - ha sottolineato Toninelli - è intervenuto con grande tempestività, con un massiccio dispiegamento di mezzi e risorse umane e materiali e tutte le istituzioni, congiuntamente, hanno profuso i loro sforzi per attenuare nell’immediato i disagi delle popolazioni colpite e per provvedere necessità nel medio termine alle loro necessità più impellenti". "Infatti, oltre ai primi provvedimenti d’urgenza disposti dal Commissario del Governo già nelle ore immediatamente successive al crollo del Ponte, nel decreto attualmente all’esame del Parlamento sono state introdotte - ha detto il ministro - misure fiscali a sostegno degli sfollati e delle imprese danneggiate, misure finanziarie per il trasporto pubblico locale a favore della Regione Liguria, risorse destinate al porto di Genova per l’ottimizzazione dei flussi logistici e per l’istituzione di una zona logistica semplificata, che si somma alla creazione di una zona franca urbana finalizzata a dare sostegno alle aziende".