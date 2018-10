18 ottobre 2018- 15:51 Ponte Morandi: Toninelli, sfida difficile, impegnati per ritorno normalità (2)

(AdnKronos) - "Sono state previste - ha aggiunto Toninelli - compensazioni economiche in favore degli autotrasportatori per i costi aggiuntivi da questi sostenuti. Quanto alle 260 famiglie sfollate, il Governo ha provveduto, nella prima fase dell’emergenza, ad assegnare una nuova casa a 100 famiglie, e ad attribuire alle residue 160 un il contributo autonomo di sistemazione che varia da 600 a 900 euro a seconda della composizione familiare". "Inoltre, con emendamento governativo approvato in Commissione martedì scorso alla Camera, è stata prevista - ha detto ancora Toninelli - l’erogazione di 2.025,50 euro per metro quadro per ciascun immobile interessato, a cui si aggiungono l’indennità speciale pari a 45 mila euro e l’indennità per l’improvviso sgombero pari a 36 mila euro. In queste ore, in sede di conversione del decreto-legge, ulteriori misure si aggiungeranno a sostegno del reddito dei lavoratori". Il riferimento, ha spiegato Toninelli, è " alla norma che prevede un’indennità pari al trattamento massimo della cassa integrazione salariale in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati o penalizzati a prestare l’attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del crollo del ponte Morandi".