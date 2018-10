23 ottobre 2018- 14:23 Ponte Morandi: Toninelli, sfollati avranno tutti soldi per nuova casa

Roma, 23 ott. (AdnKronos) - "Le famiglie degli sfollati avranno tutte i soldi per una nuova casa". Ad affermarlo è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, riferendo, in un'intervista a Rai Isoradio, dell'esito dei lavori in commissione sul decreto Genova. Il provvedimento prevede 72,3 milioni alle famiglie mentre "35 milioni sono per le imprese". "Abbiamo inserito anche 30 milioni per la cassa integrazione in deroga per i lavoratori danneggiati dal crollo del ponte Morandi, un sostegno - ha detto - a 1.700 lavoratori tra dipendenti e autonomi".Ma, "nel provvedimento - ha aggiunto Toninelli - abbiamo inserito norme che ribaltano il sistema di intervento dello Stato creando un'Agenzia per la sicurezza e controllo delle infrastrutture per lavorare sulla prevenzione e non intervenire solo sulle emergenze".