20 dicembre 2018- 12:28 Ponte Morandi: Toninelli, siamo stati bravi, taglio nastro inizio 2020

Roma, 20 dic. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - Sul ponte Morandi "sono state poste tutte le basi per stare nei tempi e penso, diciamocelo ogni tanto, che siamo stati molto bravi: soldi giusti, sufficienti, poteri adeguati e strumenti giuridici giusti e sufficienti al commissario per la ricostruzione. A distanza di pochi mesi è partito il progetto e i lavori per la demolizione, dalla primavera prossima i lavori per la ricostruzione. A fine 2019 il ponte è in piedi, a inizio 2020 il ponte verrà inaugurato". Lo dice, in un'intervista all'Adnkronos, il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli."Quando mai si è vista una capacità di reazione così forte e giusta a favore dei cittadini danneggiati? - rivendica Toninelli - il ponte di Genova rappresenta l'Italia, dovrà durare centinaia di anni ed essere il simbolo della rinascita dell'Italia fatta crollare da una cattiva gestione della cosa pubblica".Quanto ad Autostrade, l'esclusione dalla ricostruzione è stata fatta "per giustizia e correttezza: quando crolla una casa non la fai ricostruire da chi l'ha fatta crollare, soprattutto perché, se avessero ricostruito il ponte, avrebbero guadagnato dalla ricostruzione".