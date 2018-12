11 dicembre 2018- 17:12 Ponte Morandi: Toti a Toninelli, basta parole a vanvera, aprire cantieri

Roma, 11 dic. (AdnKronos) - "Il Ministro Toninelli non perde occasione per dimostrare la propria ignoranza e incapacità. L’unica cosa vera che sostiene è che siamo molto diversi...e per fortuna! Toninelli forse non si rende neppure conto che è stato proprio lui a fare il più grande favore ad Autostrade, inventandosi una legge per cui, prima volta nella storia, il danneggiato paga, e chi è oggettivamente responsabile del disastro, società Autostrade, sta con le braccia conserte a guardare". Lo scrive su Facebook Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria."Sono il primo che vuole individuare e punire i colpevoli della strage del #PonteMorandi, ma questo compito spetta alla magistratura e non alle istituzioni! È vero, avrei fatto pagare e ricostruire il ponte a società Autostrade, sotto controllo pubblico, come si fa in tutto il mondo. Questo avrebbe consentito di demolire e ricostruire in fretta, senza intoppi e senza costi. Toninelli, al contrario, si è divertito a sperimentare pittoresche teorie, usando i liguri come cavie e tutti noi ora confidiamo che il Commissario Bucci, col suo lavoro, riesca a mettere una toppa ai disastri compiuti dal Ministro. Sperando che nessuno faccia ricorso, incrociando le dita e trattenendo il fiato!". "Sono sicuro, purtroppo, che il Ministro Toninelli neppure si rende conto del danno fatto alla nostra Regione e del regalo fatto ad Autostrade. Di ben altro il Ministro dovrebbe occuparsi in tv, invece di chiamarmi in causa a sproposito per mascherare errori gravissimi da lui compiuti in questo recente passato".