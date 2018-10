5 ottobre 2018- 10:35 Ponte Morandi: Toti, dl Genova andrà cambiato, serve qualche risorsa in più

Roma, 5 ott. (AdnKronos) - "Ci siamo confrontati con il governo in modo schietto, il commissario Bucci arriva dopo alcune riflessioni che abbiamo fatto anche sulla conversione del decreto in legge, che andrà leggermente cambiato perché in certi passaggi non convince e c’è bisogno di qualche risorsa in più. Il Sindaco Bucci è una figura arrivata dopo avere valutato anche altre figure tecniche e politiche, e raccoglierà più grane che onori". Ad affermarlo è il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti a 24Mattino di Maria Latella e Oscar Giannino su Radio 24.