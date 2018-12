18 dicembre 2018- 17:48 Ponte Morandi: Toti, ricostruzione affidata a eccellenze, rispetteranno tempi

Roma, 18 dic. (AdnKronos) - "Oggi abbiamo questa buona notizia: il commissario Bucci ha firmato il decreto che assegna la ricostruzione del ponte Morandi" a Impregilo, Italferr e Fincantieri, "tre aziende italiane straordinarie, tre eccellenze", che "crediamo siano in grado di rispettare quei tempi che ci siamo dati", per mettere in piedi il ponte che "potrebbe essere pronto nel 2019, come ci auguriamo tutti". Lo dice, in una diretta su Facebook, il governatore ligure Giovanni Toti.Nel corso della diretta, Toti rivendica il lavoro fatto "nei 4 mesi che ci separano da quel 14 agosto che ha cambiato la nostra vita". A Bucci riconosce di "aver consentito a tutti noi di mantenere le promesse". "Bene - aggiunge - che il ponte venga realizzato sul progetto di Renzo Piano, un genovese che è un'eccellenza nel mondo, un grande architetto di fama mondiale" e "sono certo che saprà fare un ponte che onori quelle 43 vittime, un ponte solido e che duri mille anni".