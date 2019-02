8 febbraio 2019- 19:10 Ponte Morandi: Valente (M5S), 'oggi punto di ripartenza per Genova'

Roma, 8 feb. (AdnKronos) - "Oggi sono stato a Genova con il premier Giuseppe Conte e il ministro Danilo Toninelli per assistere all'inizio dei lavori per lo smantellamento del moncone ovest del ponte Morandi. Un dovere per me essere stato qui nella mia regione, in un giorno che rappresenta un punto di ripartenza importante per la città di Genova". Lo scrive su Facebook Simone Valente, sottosegretario al ministero dei Rapporti con il Parlamento."Il governo ha rispettato la tabella di marcia dei lavori di ricostruzione, fornendo garanzie reali soprattutto ai tanti sfollati che a distanza di pochi mesi stanno acquistando nuove abitazioni. Per la fine del 2019 - prosegue Valente - il nuovo ponte sarà in piedi ed entro il primo semestre del 2020 sarà aperto al traffico: i fatti sono l’unica cosa da opporre quando succedono tragedie come quella di agosto. Lavorando a tutti i livelli e con tutte le istituzioni, senza polemiche per riportare alla normalità non solo la città di Genova, ma l’intero Paese".