POPOLAZIONE: ALLEANZA COOP, FAMIGLIA TORNI A CENTRO AGENDA POLITICA

8 febbraio 2018- 17:44

Roma, 8 feb. (AdnKronos) - "È drammatico il quadro delineato dall’Istat sull’Italia dal doppio record negativo: sempre più vecchia da un lato e con una crescente denatalità dall’altro. La famiglia deve ritornare al centro dell’agenda della politica. È tema non di questa o quella legislatura, né di questa o quella parte politica. È una priorità del paese. Le cooperative erogano servizi di welfare a 7.000.000 di persone, ma non basta. Non ci sono strumenti di welfare adeguati per assistere minori e anziani. Il nostro focus sul lavoro nero scattato con il Censis fotografa 1 milione di badanti a nero". Così Maurizio Gardini presidente di alleanza Cooperative commenta i dati Istat sul bilancio demograficoLe famiglie, aggiunge Gardini, "troppo spesso sono sole nell’assistere i propri familiari tanto che più di 1 donna su 3 deve rinunciare al lavoro per accudire un bambino o un vecchio in famiglia. I giovani stentano o in molti casi non trovano lavoro e non riescono a emanciparsi economicamente. Più si consolidano queste difficoltà, più decresce la natalità. È su questi bisogni primari che si misura la validità delle politiche per il lavoro e l’adeguatezza del welfare del paese, condizioni fondamentali - conclude Gardini - per guardare a un futuro di benessere e di sviluppo per i giovani, per le famiglie e per il paese".