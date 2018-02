POPOLAZIONE: GUERINI, MATERNITà? DESTRA PER DIMISSIONI IN BIANCO, STOP DA PD

8 febbraio 2018- 17:56

Roma, 8 feb. (AdnKronos) - "I dati diffusi dall’Istat sulla natalità segnalano una situazione che chiama anche la politica alle sue responsabilità. Da molti anni l’Italia soffre di una bassa natalità e la crisi economica ha influito in modo significativo, se è vero che dal 2008 il calo prosegue. Tuttavia, a chi oggi da destra, come Meloni e Salvini, si dichiara a difesa della maternità, va ricordato che sono loro ad aver previsto le dimissioni in bianco". Lo dichiara Lorenzo Guerini del Pd. "Un provvedimento contro le donne e la loro libertà di scegliere di diventare madri. Sono i governi del Pd ad averle abolite e ad aver messo in campo una serie molto significativa di misure che hanno cominciato ad aggredire il problema. Nel nostro programma la famiglia è al centro con proposte concrete, fattibili e innovative, come l’assegno universale di 240 euro per ogni figlio"."C’è chi fa propaganda facendo finta di dimenticare le proprie responsabilità e chi, come il Pd, ha già cominciato ad affrontare con serietà il problema e lo farà con ancora più determinazione", conclude Guerini.