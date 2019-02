7 febbraio 2019- 11:50 Popolazione: Istat, 1,32 figli per donna, età media parto sale a 32 anni

Roma, 7 feb.(AdnKronos) - Il numero medio di figli per donna (1,32) risulta invariato rispetto all’anno precedente. L’età media al parto continua a crescere, toccando per la prima volta la soglia dei 32 anni. E' quanto emerge dai dati diffusi oggi dell'Istat.La fecondità misurata lungo le varie generazioni femminili, anziché per anni di calendario, non ha mai smesso di calare. Tra le donne nate nel 1940 e quelle del 1968 la fecondità diminuisce con regolarità da 2,16 a 1,53 figli.