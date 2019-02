7 febbraio 2019- 11:49 Popolazione: Istat, 60,391 mln residenti in Italia, -90 mila

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - Al primo gennaio 2019 si stima che la popolazione ammonti in Italia a 60 milioni 391mila residenti, oltre 90mila in meno sull’anno precedente (-1,5 per mille). Lo rende noto l'Istat in un comunicato precisando che la popolazione di cittadinanza italiana scende a 55 milioni 157mila unità (-3,3 per mille). I cittadini stranieri residenti sono 5 milioni 234mila (+17,4 per mille) e rappresentano l’8,7% della popolazione totale.Nel 2018 si conteggiano 449mila nascite, ossia 9mila in meno del precedente minimo registrato nel 2017. Rispetto al 2008 risultano 128mila nati in meno. I decessi sono 636mila, 13mila in meno del 2017. In rapporto al numero di residenti, nel 2018 sono deceduti 10,5 individui ogni mille abitanti, contro i 10,7 del 2017. Il saldo naturale nel 2018 è negativo (-187mila), risultando il secondo livello più basso nella storia dopo quello del 2017 (-191mila).