7 febbraio 2019- 11:51 Popolazione: Istat, sale speranza vita uomini a 80,8 anni, donne a 85,2

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - Nel 2018 si registra un nuovo aumento della speranza di vita alla nascita. Per gli uomini la stima è di 80,8 anni (+0,2 sul 2017) mentre per le donne è di 85,2 anni (+0,3). Lo rende noto l'Istat in un comunicato. A 65 anni di età la speranza di vita residua è di 19,3 anni per gli uomini (+0,3 sul 2017) e di 22,4 anni per le donne (+0,2).