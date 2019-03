14 marzo 2019- 16:01 Porti: Assoporti incontra delegazione Qatar, focus su collaborazione

Roma, 14 mar. (AdnKronos) - La delegazione della società di gestione dei porti del Qatar “MWANI Qatar” con la “Qatar Free Zone Authority” e la “Qatar Terminals” sono stati in visita presso Assoporti nella giornata di martedì. Dopo i saluti istituzionali del presidente Daniele Rossi, il confronto si è focalizzato sulle attività portuali con dei tecnici delle Autorità di sistema portuale. La missione in Italia ha reso possibile per i rappresentanti della Qatar Free Zone Authority di visitare ed entrare direttamente in contatto con i rappresentanti dei vari tecnici che hanno illustrato sviluppi e attività riguardanti i sistemi tecnologici, l’uso del GNL e l’organizzazione del traffico crocieristico. Questa missione fa parte di un progetto di sviluppo e che punta a rafforzare i legami tra il Sistema portuale Italiano e quello qatarino. L’occasione, inoltre, è stata un’opportunità per presentare il sistema portuale italiano ai tre principali operatori in ambito portuale e retroportuale dell'Emirato. Dopo il seminario in Assoporti, la delegazione è stata accolta dal Vice Ministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, in rappresentanza del Ministro Danilo Toninelli, presso la sede del Ministero per discutere su come proseguire nella collaborazione avviata. Nei prossimi due giorni i rappresentanti del Qatar accompagnati dalla struttura di Assoporti faranno visita ai porti di Trieste e Venezia.