PORTI: D'AGOSTINO (ASSOPORTI), ITALIA STRATEGICA PER SCAMBI COMMERCIALI

12 maggio 2017- 17:43

Palermo, 12 mag. (AdnKronos) - "L’Italia è un paese strategico per gli scambi commerciali. Adesso è ora di fare sistema ed essere uniti. La promozione e la comunicazione devono diventare centrali nell’azione di Assoporti. Occorre fare squadra sia quando ci si presenta sui mercati internazionali, sia quando si affrontano tutti quei temi che influiscono sull’attività quotidiana delle Autorità di Sistema portuale e quindi sui porti". A dirlo è stato il neo presidente di Assoporti, Zeno D'Agostino, durante una tavola rotonda organizzata nell'ambito della fiera 'Transport and Logistic', che si conclude oggi a Monaco di Baviera.Alla più grande manifestazione della logistica in Europa ha partecipato anche il porto di Palermo. "Come sempre – ha commentato il presidente dell’Autorità portuale del capoluogo siciliano, Vincenzo Cannatella – Palermo è presente a questa importante fiera della logistica per appoggiare gli operatori del nostro porto che attraverso nuovi contatti possono sviluppare il loro traffico". Tutti i porti compresi nelle circoscrizioni delle neo istituite Autorità di sistema portuale hanno aderito alla manifestazione. Un’agenda fitta di incontri e visite per tutti i rappresentanti dei porti con diversi eventi organizzati sia nello stand istituzionale 'Italy – One Country, All the Logistics', che negli spazi dedicati ai forum e agli incontri.