14 dicembre 2018- 17:36 Porti: Filt, con Adsp Stretto rischio penalizzazione per G. Tauro

Roma, 14 dic. (AdnKronos) - "Un ennesimo strappo a danno del Mezzogiorno”. E’ quanto afferma il segretario nazionale della Filt Cgil Natale Colombo, a seguito dell’istituzione, nel decreto legge fiscale, della 16° Autorità di sistema portuale, quella dello Stretto, sotto la cui giurisdizione ci saranno i porti di Messina, Milazzo, Villa San Giovanni e Reggio di Calabria, aggiungendo che “è un'operazione tutta politica, senza offrire risposte ad un contesto sociale ed economico in grande difficoltà". "Con scelte come questa - evidenzia il dirigente nazionale della Filt - per niente organiche al sistema Paese, si emargina ancora di più il resto del Meridione, a partire da Gioia Tauro con la sua vastissima area retroportuale che non trova ancora una sua dignitosa collocazione nello strategico scacchiere del Mediterraneo". "Sarebbe ora - chiede Colombo - che il ministro Toninelli approfondisse anche il dossier sul porto di Gioia Tauro, prima che esploda in tutta la sua gravità e diventi, ancor di più, l'ennesima cattedrale nel deserto, nonostante gli ingenti investimenti pubblici posti in essere a favore del territorio e dell'occupazione, considerando la sua evidente è riconosciuta posizione strategica".