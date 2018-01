PORTI: FILT, IL 22/1 A BARI INIZIATIVA SU SETTORE E INFRASTRUTTURE SUD

20 gennaio 2018- 15:21

Roma, 20 gen. (AdnKronos) - Si terrà lunedì prossimo, dalle 13.30 presso il Porto di Bari (Terminal Crociere) l’iniziativa della Filt Cgil Puglia e della Filt Cgil Campania “Dal porto all’Autorita’ di Sistema Portuale. Lo sviluppo della portualità tra territorio e globalizzazione” sui nuovi assetti delle AdSP delle due Regioni con l’avvento della “Riforma dei Porti”.All’iniziativa, aperta dal saluto del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, partecipano Ugo Patroni Griffi, Presidente dell’AdSP del Mar Adriatico Meridionale, Sergio Prete, Presidente dell’AdSP del Mar Ionio, Pietro Spirito, presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale e Ivano Russo, dirigente struttura tecnica del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Ad introdurre i lavori la relazione di Maria Teresa De Benedictis e Natale Colombo, rispettivamente segretari generali della Filt Puglia e della Filt Campania ed in chiusura le conclusioni di Maurizio Colombai della Filt Cgil Nazionale.L’iniziativa vuole essere un momento di analisi, confronto e riflessioni sul forte cambiamento in atto nel settore della portualità meridionale con l’obiettivo di rimettere al centro dell’agenda politica del Paese il mezzogiorno e le proprie enormi capacità infrastrutturali, a partire dai porti come di riferimento per lo sviluppo dell’intera filiera logistico e portuale del Paese.