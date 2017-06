PORTI: FILT, NO A PASSI INDIETRO SU RIFORMA LEGGE 84 (2)

28 giugno 2017- 15:26

(AdnKronos) - "Il quesito su quale modello di portualità puntare - sostiene il dirigente nazionale della Filt - lo abbiamo risolto già da tempo e lo abbiamo reso pubblico e sostenuto nelle numerose riunioni al Ministero e durante le iniziative varie ma certamente non siamo disponibili a condividere modelli deregolamentati, lasciati alla mercé di logiche di tornaconto 'mordi e fuggi', tanto care ad alcune Società che tanti problemi hanno creato al sistema, all'occupazione ed alle casse dello Stato". "Per ciò che ci riguarda i disorientamenti, le titubanze e le improvvisazioni - avverte Colombai - non saranno ammesse perché tendono a rappresentare l'esistenza di un vuoto programmatico e di debolezza istituzionale che viene strumentalizzato da un frastagliato e, per certi versi rinnovato geneticamente, fronte datoriale. Stiamo monitorando attentamente anche tutto ciò che avviene su quel fronte dove alcune fibrillazioni non fanno ancora intendere su quali equilibri si strutturerà prossimamente il fronte delle nostre controparti". "Tuttavia confidiamo - sostiene infine il sindacalista - nel consolidato sistema di relazioni industriali che ha consentito, fino ad oggi, di individuare in ogni occasione una soluzione utile ad entrambe le parti e garantire una pace sociale duratura". Guido Barcucci Ufficio Stampa Filt Cgil