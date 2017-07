PORTI: MONTI (AUTORITà SICILIA OCCIDENTALE), SARò L'UOMO DEL FARE (2)

(AdnKronos) - Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando annuncia una "forte collaborazione" tra Comune e Autorità portuale. "Sono convinto che non esista una competizione tra i porti - dice - e la creazione di un sistema di autorità portuale porterà vantaggi a tutti. Il porto non deve essere considerato una zona off limits della città, semmai parte integrante della sua stessa vita". Alla domanda su quali siano le priorità per i porti della Sicilia occidentale, Pasqualino Monti risponde: "Sono diverse, innanzitutto abbiamo una terra meravigliosa che oggi mi ospita. Detto questo ci sono quattro scali che possono e devono essere complementari tra loro. Il mercato delle crociere è un mercato che non va visto solo dal punto di vista quantitativo ma anche qualitativo. E per qualità intendo meno transiti e più cambi, con la possibilità di sfruttare più giorni in questa terra. Inoltre, abbiamo le autostrade del mare, certamente a Termini Imerese c'è la possibilità di uno sviluppo industriale importante. Su Trapani c'è un mix di realtà industriale e realtà crocieristica. A Palermo abbiamo Fincantieri". E conclude: "Insomma, ci sono eccellenze che devono comprendere che oggi il termine qualità deve appartenere un po' a tutti. Si deve lavorare in sinergia con tutte le istituzioni e realizzare un piano che sia credibile. Queste sono le priorità su cui lavorare".