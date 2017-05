PORTI: ROMANO (ALA), PALERMO ESCLUSO DA HUB TRAFFICI ASIA, SCELTA PENALIZZANTE

24 maggio 2017- 19:36

Palermo, 24 mag. (AdnKronos) - "Con una mia interrogazione odierna al ministro dei Trasporti Delrio ho chiesto il motivo della mancata inclusione del porto di Palermo tra gli hub portuali in grado di intercettare i flussi provenienti dall'Asia. Nel suo recente incontro, a Pechino, con il presidente della Repubblica cinese il premier Paolo Gentiloni ha posto l'accento sulla centralità del Mediterraneo e dei suoi porti come terminale della via della Seta. Ebbene, nonostante questa precisa indicazione strategica, sono state fatte altre scelte, come quella di Venezia, di Trieste e di Genova. In questa strategia politico-commerciale manca il Mezzogiorno, manca la Sicilia, manca Palermo e il suo porto". Lo dice Saverio Romano, capogruppo di Scelta Civica-Ala alla Camera dei Deputati.Per Romano la Sicilia è, infatti, "una vera piattaforma naturale e il Mediterraneo un nodo centrale per i flussi commerciali. Spiace constatare questa diversità di vedute tra un premier e un suo ministro, cosi come addolora una scelta così penalizzante per il Meridione e per la Sicilia" conclude Romano.