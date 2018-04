27 aprile 2018- 15:44 Porti: sindacati, 11 maggio sciopero nazionale

Roma, 27 apr. (AdnKronos) - "Venerdì 11 maggio, sciopero nazionale di 24 ore dei lavoratori dei porti e marittimi". A proclamare la protesta sono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti per "i molti casi di autoproduzione nelle operazioni portuali, a dispetto di quanto previsto in merito dalla legge 84/94 sui porti, con conseguenti ricadute sul tema della sicurezza. Inoltre per l’incertezza nell’attuazione degli organismi di rappresentanza previsti dalle legge di riforma portuale e che hanno un importante ruolo consultivo in merito ad autorizzazioni e concessioni". Nonostante tutte le incertezze nella gestione delle novità, contenute nella riforma recentemente approvata, sottolinea la Filt Cgil, "per noi resta un punto qualificante per lo sviluppo economico ed occupazionale per i porti e lo shipping nazionale".