21 giugno 2019- 12:16 Porti: Tarlazzi (Uiltrasporti), 'trovare subito soluzione per Cagliari'

Roma, 21 giu.(AdnKronos) - "Come si è trovata una soluzione transitoria per i porti di Taranto e di Gioia Tauro in attesa di una soluzione industriale, bisogna fare altrettanto per il porto di Cagliari, istituendo l’Agenzia di somministrazione e sviluppando politiche di sviluppo dei traffici del porto". Lo afferma in una nota il segretario Generale della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi."Il porto di Cagliari non può essere abbandonato, non solo per i lavoratori che occupa, ma perché rappresenta una delle principali risorse di sviluppo economico della regione, che diversamente rischia di essere sempre più isolata", conclude Tarlazzi.