10 settembre 2019- 16:02 Porto Cervo: Gasparri, 'per fortuna noi garantisti e non forcaioli'

Roma, 10 set. (AdnKronos) - “Da garantisti eviteremo qualsiasi speculazione sulla perquisizione che sarebbe avvenuta nella residenza del noto comico Giuseppe Grillo, nella sua casa di Bibbona. L'indagine riguarderebbe il figlio, in riferimento a ipotetici fatti a sfondo sessuale di possibile rilevanza penale, verificatisi nel corso dell'estate in Sardegna. Sono vicende tutte da chiarire e pertanto il garantismo vieta speculazioni". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri."Ho sentito qualcuno -aggiunge- che voleva fare attacchi parlando di Bibbiano e Bibbona per alimentare confusione su tematiche molto delicate ed inquietanti. Non va fatto. Immaginiamo solo cosa sarebbe accaduto se una perquisizione come quella di Bibbona, su fatti comunque allarmanti, fosse stata effettuata nell'abitazione di un esponente di diverso schieramento politico. Per fortuna non è accaduto, per fortuna sul versante opposto a quello grillino non ha cittadinanza la loro stessa cultura forcaiola e giustizialista. Però i giornali li leggiamo”.