5 dicembre 2018- 16:33 Portofino: Zaia, brava trevigiana Euroedile, in soli 5 giorni costruisce passerella

Venezia, 5 dic. (AdnKronos) - “Molto spesso, dove viene realizzato qualcosa di straordinario, ci sono di mezzo l’inventiva e la professionalità delle aziende venete. Questo è anche il caso della Euroedile Srl di Postioma ai cui titolari e lavoratori rivolgo i miei complimenti e la gratitudine per aver tenuto ancora una volta alto il buon nome dell’imprenditoria regionale”. Lo sottolinea il Presidente della Regione, Luca Zaia, commentando la realizzazione, compiuta in soli cinque giorni di lavoro dall’impresa trevigiana, di una maxipasserella in acciaio lunga 120 metri e larga 1,5 che ha interrotto l’isolamento del Comune ligure di Portofino dopo che una mareggiata aveva travolto la strada di collegamento con Santa Margherita Ligure.La struttura può essere utilizzata da pedoni e ciclisti ed è composta da rampe speciali e fondo antisdrucciolo che garantiscono la sicurezza anche agli utenti portatori di handicap.“L’opera – aggiunge Zaia – è stata costruita in tempi record, con i materiali che viaggiavano di notte per essere posati di giorno, e in un sito di particolare delicatezza come una scogliera. Davvero bravi – conclude – perché se c’è una cosa difficile è fare le cose presto e anche bene”.