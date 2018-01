POSTE: CON ANIMA E CDP NUOVE PARTNERSHIP STRATEGICHE

18 gennaio 2018- 18:35

Roma, 18 gen. (AdnKronos) - Poste Italiane chiude con Anima Holding e Cdp due partnership per rafforzare i servizi e creare valore. Con Anima l'accordo prevede un rafforzamento della partnership nel risparmio gestito mentre con Cdp si punta a migliorare il servizio di raccolta del risparmio postale. L'obiettivo dei due accordi, che prevedono lo sviluppo di una piattaforma "aperta e controllata", è quello "di aumentare la redditività e i servizi ai clienti attuali e futuri". Ad annunciarlo è il Ceo di Poste Italiane, Matteo Del Fante, nel corso di una conference call con gli analisti. "Sono due accordi fondamentali per diventare il principale accentratore di investimenti in Italia", sottolinea Del Fante, rilevando come l'obiettivo sia quello "di offrire ai propri clienti un portafoglio di servizi più ampi". L'accordo con Anima sarà perfezionato a febbraio e il closing, sottoposto al libera delle autorità competenti, è previsto entro la fine del quarto trimestre del 2018.Questi accordi con Anima e Cdp, che commenta Del Fante, "creeranno valore agli azionisti" e "rafforzeranno il network e il marchio". Queste partnership "permetteranno di rafforzare la posizione del gruppo nel settore dell'asset management", sottolinea Del Fante evidenziando che le attività finanziarie del gruppo a fine settembre 2017 complessivamente ammontano ad oltre 500 miliardi di euro (+2,5% rispetto a dicembre 2016), si basa su un totale di 34 milioni di clienti retail (56% della popolazione italiana).