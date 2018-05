10 maggio 2018- 08:05 Poste: in 1° trim. utile +38% a 485 mln, ricavi +1,8% a 2,9 mld

Roma, 10 mag. (AdnKronos) - Primo trimestre all'insegna della crescita per Poste Italiane. Il periodo registra un utile netto pari a 485 milioni di euro (+38% rispetto al primo trimestre del 2017) e ricavi di gruppo pari a 2,9 miliardi di euro (+1,8% rispetto al primo trimestre del 2017) trainati dal risparmio postale. Il risultato operativo è in notevole rialzo, a 703 milioni (+34% rispetto al primo trimestre del 2017), in virtù di un approccio disciplinato alla gestione dei costi. Il totale delle masse gestite ha raggiunto 514 miliardi (+3,3% rispetto all’anno precedente), grazie ad una raccolta netta pari a 4,4 miliardi di euro. Sono questi i principali risultati approvati ieri dal cda di Poste. Risultati che, sottolinea il gruppo in una nota, mostrano un andamento positivo nonché i primi progressi realizzati nell’attuazione di Deliver 2022, il piano strategico quinquennale che si propone di valorizzare l’unicità della rete di distribuzione del gruppo.