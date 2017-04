POSTE: IN 2016 COMPENSI COMPLESSIVI CAIO A 1,57 MLN

27 aprile 2017- 16:39

Roma, 27 apr. (AdnKronos) - I compensi nel 2016 a Francesco Caio in qualità di ad e direttore generale di Poste Italiane sono stati pari a 1.468.952 euro, cifra a cui va aggiunto il valore a fair value del piano di incentivazione di lungo termine pari, per il 2016, a 101.788 euro. A rilevarlo,rispondendo alla domanda di un azionista, è stata Mimi Kung, componente del board e del comitato remunerazione di Poste Italiane