Poste: Standard Ethics declassa rating a 'E+'

Milano, 20 feb. (AdnKronos) - Standard Ethics declassa il rating di Poste Italiane a 'E+' dal precedente EE- sul tema dei prodotti finanziari e assicurativi."Il volume di questa attività si è ampliata nel corso degli anni generando cospicui risultati economici", osserva Standard Ethics. "La configurazione di Banco Poste e delle sue controllate per la propria natura differisce da quella di un gruppo bancario tradizionale. Sono evidenti le peculiarità nel modello organizzativo, nella gestione delle risorse umane e nella gestione di rischio. Pertanto, le condizioni competitive che si instaurano tra Poste Italiane ed un altro operatore del settore bancario non sono le medesime che si instaurano tra due operatori bancari tradizionali", spiega. In base alla metodologia di Standard Ethics nelle analisi di sostenibilità, "le incongruenze di questo modello concorrenziale potrebbero produrre, nel tempo, delle complicazioni".