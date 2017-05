POSTE: UN PREMIO PER POSTEPAY EVOLUTION

17 maggio 2017- 18:04

Roma, 17 mag. (AdnKronos) - Postepay Evolution si è aggiudicata il premio 'OF-Miglior Prepagata 2017', promosso dall’Osservatorio Finanziario, società specializzata in analisi di mercato nel settore finanziario e bancario. Il riconoscimento, si legge in una nota del gruppo Poste, si inserisce nel più ampio evento 'OF Miglior Banca 2017' che mette a confronto 24 Gruppi operanti in Italia. L’analisi per l’assegnazione dei premi è condotta utilizzando l’indice OF-POW (PowerView Index) sviluppato dall’Osservatorio con l’obiettivo di misurare il reale valore di una banca e dei suoi servizi in relazione alla concorrenza prendendo in considerazione i suoi prodotti, i canali di distribuzione, la solidità del business e solvibilità, la valutazione dei mercati finanziari e l’analisi di ESG (Environmental, Social and corporate Governance).Sono circa 3,9 milioni le carte Postepay Evolution emesse dal lancio (luglio 2014) fino ad oggi, mentre sono oltre 16 milioni le Postepay, nelle diverse versioni, attualmente in circolazione; la carta, inoltre, è tra le soluzioni preferite per gli acquisti on line: il 25% delle operazioni di e-commerce in Italia viene infatti eseguito con una Postepay.