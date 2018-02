POVERTà: A VERONA 1143 ACCESSI PER REDDITO REI, 71% DOMANDE DA PARTE VERONESI (2)

5 febbraio 2018- 16:15

(AdnKronos) - (Adnkronos) - L’assessore ai Servizi sociali, Francesca Briani che ha illustrato oggi i primi dati sull’attività svolta dal Comune, ricorda come: “la presentazione delle domande sarà possibile per tutto il 2018. L’obiettivo è aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare gradualmente, con progetti personalizzati di attivazione sociale e lavorativa, l’autonomia. Fondamentale, al contempo, la proposta da pare del mondo produttivo veronese, di nuove possibilità di impiego a sostegno della persona e da stimolo per la ricrescita economica della città”.