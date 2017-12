POVERTà: ANAP VENETO, CODE CAF SPECCHIO SITUAZIONE CHE DENUNCIAMO DA TEMPO

10 dicembre 2017- 13:32

Venezia, dic. (AdnKronos) - "Dal primo dicembre si è messa ufficialmente in moto la macchina del Rei, il Reddito di inclusione 2018, la nuova misura contro la povertà. Ed è scattata la processione dei “poveri”. Il vero e proprio assalto ai CAF -anche a quelli di Confartigianato-, con lunghe file di persone che da Nord a Sud si sono riversate a chiedere il sussidio sociale introdotto dal decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147, è la dimostrazione pratica di quanto sostenuto da ANAP, l’associazione degli artigiani pensionati di Confartigianato, in questi ultimi anni: la realtà sociale è difficile, la povertà non è relegata a poche persone e ad alcune fasce di cittadini sfaccendati. La grande risorsa data dai risparmi, vero salvagente per generazioni e, soprattutto, grande strumento di solidarietà tra generazioni, ora è stata limata. Per alcuni totalmente annullata. Il risultato è drammatico”. Ad affermarlo Fiorenzo Pastro Presidente di ANAP Veneto.E prosegue: “una situazione certificata dai dati del recente rapporto sulle Condizioni di vita, reddito e carico fiscale delle famiglie – anno 2016 che fotografa una situazione allarmante: 18.136.663 individui sono a rischio povertà. Tra loro c’è sia chi sfiora la soglia della povertà (il 20%), sia le famiglie gravemente deprivate (12,1%), sia quelle a bassa intensità lavorativa (12,8%)".