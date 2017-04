POVERTà: BERLUSCONI, COMBATTERLA ABBASSANDO LE TASSE

29 aprile 2017- 13:25

Pietrasanta (Lu), 29 apr. (AdnKronos) - “Il fisco e la lotta alla povertà hanno un valore assolutamente centrale nei nostri programmi. Due temi molto legati fra loro, e che vanno affrontati in un modo opposto a quello che pensa la sinistra. C’è un dato impressionante: 15 milioni di italiani secondo l’Istat vivono in condizioni di povertà, e di questi 4.600.000 sono in condizioni di povertà assoluta. E’ la prima emergenza italiana". Lo dice Silvio Berlusconi, in un messaggio inviato a Marcello Fiori, coordinatore nazionale enti locali Fi, e a Massimo Mallegni, sindaco di Pietrasanta, in occasione della manifestazione “Ripartiamo Italia”. "Però la soluzione -aggiunge l'ex premier- non è quella della sinistra. La sinistra crede che la ricchezza sia una quantità fissa, immutabile, e che si tratti solo di distribuirla meglio. Quindi basta aumentare le tasse per avere più risorse da spendere per i poveri. Quello che bisogna fare è esattamente l’opposto”.