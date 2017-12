POVERTà: BERLUSCONI, REDDITO DI DIGNITà? NON COPIAMO M5S

28 dicembre 2017- 10:34

Roma, 28 dic. (AdnKronos) - Sul reddito di dignità, proposto ieri da Silvio Berlusconi, "assolutamente non copio il M5S, semmai abbiamo copiato il Nobel Milton Friedman". Lo dice lo stesso ex premier ospite di Coffee break su La7. Quello che animerà il programma del centrodestra "non è assolutamente un copiare il reddito di cittadinanza proposto dai 5 Stelle e che - secondo il leader di Fi- non si potrebbe mai arrivare a pagare, perché sarebbe un gravame molto difficile da sostenere" per le casse dello Stato.