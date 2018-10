17 ottobre 2018- 13:40 Povertà: Caritas, povera 1 famiglia italiana su 20, tra stranieri 1 su 3

Roma, 17 ott. (AdnKronos) - Una famiglia italiana su venti risulta povera mentre tra gli stranieri in Italia quasi una su tre. E' quanto emerge dal rapporto della Caritas Italiana che è stato presentato oggi e nel quale si sottolinea che per quanto riguarda la cittadinanza, la povertà assoluta si mantiene al di sotto della media tra le famiglie di soli italiani (5,1%), sebbene in leggero aumento rispetto allo scorso anno, mentre si attesta su livelli molto elevati tra i nuclei con soli componenti stranieri (29,2%). Lo svantaggio degli immigrati non costituisce un elemento di novità e nel 2017 sembra rafforzarsi ulteriormente.