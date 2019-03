7 marzo 2019- 10:29 Povertà: Confcommercio, a gennaio indice disagio sociale scende a 17,1

Roma, 7 mar. (AdnKronos) - A gennaio scende l’indice di disagio sociale. Il Misery index di Confcommercio (Mic), a gennaio, si è attestato su un valore stimato di 17,1 punti, il valore più basso dall’estate del 2011, con una diminuzione di due decimi di punto rispetto a dicembre. Lo rende noto Confcommercio in un comunicato precisando che il ridimensionamento, come già accaduto nei mesi precedenti, è imputabile alla componente inflazionistica, elemento che porta a valutare con molta cautela i risultati raggiunti in termini di ridimensionamento dell’area del disagio sociale. In un contesto di marcato rallentamento dell’attività economica, che potrebbe produrre nei prossimi mesi un peggioramento sul versante del mercato del lavoro, sottolinea Confcommercio, la moderata ripresa dell’inflazione porterebbe, infatti, ad una repentina inversione delle dinamiche riportando l’indicatore sui valori registrati nei mesi centrali del 2018. A gennaio il tasso di disoccupazione ufficiale si è attestato al 10,5%, in aumento di un decimo di punto rispetto al mese precedente e di cinque decimi nel confronto con lo stesso mese del 2018. Il dato è sintesi di una crescita, congiunturale, degli occupati (+21mila) e di aumento delle persone in cerca d’occupazione (+15mila). Nel confronto con gennaio 2018 si conferma la tendenza positiva, con una variazione di 160mila unità nel numero di persone occupate ed un calo di 144mila disoccupati.