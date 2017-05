POVERTà: CONFCOMMERCIO, A MARZO INDICE DISAGIO SOCIALE SCENDE

5 maggio 2017- 11:09

Roma, 5 gen. (AdnKronos) - A marzo il Misery Index di Confcommercio, l'indicie di disagio sociale, si è attestato su un valore stimato di 20,2 punti (-0,3 punti rispetto a febbraio), invertendo sia pure in misura contenuta la tendenza all’aumento che aveva caratterizzato gli ultimi mesi. Anche a marzo l’andamento del Mic, si legge in una nota, è stato determinato in misura di un certo rilievo dalla componente relativa ai prezzi la cui variazione, per i beni ad alta frequenza d’acquisto, è scesa dal 3,2% di febbraio al 2,7% dell’ultimo mese. Per contro la disoccupazione estesa è aumentata di un decimo di punto, come sintesi di un incremento della componente ufficiale e di una riduzione di quella relativa alla Cig ed agli scoraggiati. A marzo 2017 il tasso di disoccupazione è aumentato di due decimi di punto attestandosi all’11,7%. Il numero di disoccupati è aumentato di 41mila unità su base mensile e di 86mila rispetto all’analogo mese del 2016. Nello stesso mese il numero di occupati è diminuito di 7mila unità rispetto a febbraio e aumentato di 213mila unità nei confronti di marzo del 2016. È proseguita la tendenza alla riduzione, su base annua, delle ore di Cig autorizzate (-25,6%).