POVERTà: CONFCOMMERCIO, A MARZO INDICE DISAGIO SOCIALE SCENDE (2)

5 maggio 2017- 11:09

(AdnKronos) - Sulla base di questa stima si è calcolato che le ore di Cig effettivamente utilizzate, destagionalizzate e ricondotte a Ula, siano diminuite di mille unità in termini congiunturali e 33mila su base annua. Sul fronte degli scoraggiati è proseguita la tendenza al ridimensionamento: su base annua il calo è di 142mila unità. Il combinarsi di queste dinamiche ha comportato un aumento, in termini congiunturali, di un decimo di punto del tasso di disoccupazione esteso e una diminuzione di cinque decimi nei confronti dell’analogo mese del 2016. Nello stesso mese i prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d’acquisto sono aumentati del 2,7% su base annua, in deciso ridimensionamento rispetto al +3,2% di febbraio, al rallentamento ha contribuito il rientro delle tensioni inflazionistiche del comparto degli alimentari freschi.In presenza di una dinamica inflazionistica che, seppure non particolarmente elevata, si manterrà anche nei prossimi mesi su valori superiori all’1,5% per la riduzione dell’area del disagio sociale, elemento in grado di restituire anche fiducia alle famiglie, è necessario che l’occupazione torni a crescere a ritmi più sostenuti rispetto a quanto rilevato negli ultimi mesi.