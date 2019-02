22 febbraio 2019- 15:58 Povertà: da Fondazione di Venezia 539 mila euro per educazione minorile

Venezia, 22 feb. (AdnKronos) - Oggi il consiglio di amministrazione della Fondazione di Venezia ha approvato lo stanziamento di circa 539 mila euro per il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Le risorse sono destinate al sostegno di interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori, rischiando di incrementare il fenomeno dell’abbandono scolastico.Nello specifico, negli ultimi 3 anni, grazie anche al sostegno della Fondazione di Venezia sono state portate avanti iniziative per il contrasto della povertà educativa minorile attraverso i seguenti i band: per l’infanzia pensato per potenziare i servizi educativi e di cura dei bambini di età compresa tra 0 e 6 anni e con famiglie in difficoltà economiche o che vivono in contesti degradati.Bando per l’adolescenza e bando per le nuove generazioni con l’obiettivo di promuovere e stimolare la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di dispersione e abbandono scolastici di adolescenti nella fascia di età compresa tra 11 e 17 anni. E bando “Un passo avanti” che punta a stimolare l’innovazione nei processi educativi per frenare il fenomeno dell’uscita dal percorso scolastico da parte dei ragazzi.