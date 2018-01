POVERTà: DA FONDAZIONE INTESA SP 5MILA PASTI AL GIORNO E MILLE POSTI LETTO

16 gennaio 2018- 16:14

Milano, 16 gen. (AdnKronos) - Oltre 5mila pasti al giorno e mille posti letto, con la piena operatività di 36 mense e 27 dormitori in tutta Italia. E' quanto ha garantito nel 2017 Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus, ramo filantropico del gruppo Intesa Sanpaolo, nell’ambito delle sue attività di contrasto alla povertà. E dal 2012, la Fondazione ha aiutato circa 300 tra mense e dormitori per un importo di oltre un milione di euro.“Tra le tante iniziative che la nostra Fondazione porta avanti da oltre dieci anni -commenta Pietro De Sarlo, presidente della Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus- siamo lieti di sottolineare l’impegno nei confronti dei più bisognosi, ai quali cerchiamo di dare risposte immediate, favorendo le istituzioni che garantiscono un tetto per dormire e un pasto caldo a chi è davvero sprovvisto del minimo per un’esistenza dignitosa. L’urgenza di questi interventi si rende ancora più evidente in giorni freddi come questi. Poter avere un luogo in cui ritrovarsi e distrarsi per un momento dalle difficoltà quotidiane fa parte di un progetto di promozione umana fondamentale". Il sostegno della Fondazione si diffonde in tutta Italia e tocca Messina, Siracusa, Pescara, Bergamo, Brescia, Foggia, Salerno, Cosenza, Prato, Chieti, Mestre, Corigliano Calabro, Licata, Fano, Montadine, Farigliano, Rimini, Giulianova, Bitonto, Avellino, Empoli, Loreto oltre a Milano, Roma, Torino, Napoli, Firenze, Genova. Inoltre la Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus opera per contrastare il disagio economico e sociale delle persone e delle famiglie attraverso l'erogazione di borse di studio e di dottorato per giovani in stato di disagio e meritevoli di supporto, assistenza ai dipendenti in difficoltà e attività di sostegno ad enti e progetti dedicati alla solidarietà verso le persone svantaggiate.