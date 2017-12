POVERTà: DI MAIO, DIFFIDATE DA IMITAZIONI BERLUSCONI

27 dicembre 2017- 19:08

Roma, 27 dic. (AdnKronos) - "Per 5 anni Forza Italia ha votato contro il reddito di cittadinanza. Oggi Berlusconi dice che è quello che serve per l'Italia. Lo chiama reddito di dignità solo per nascondere che ci sta copiando. Gli ricorderemo di questa dichiarazione quando saremo al governo per far votare al suo partito la nostra proposta di reddito di cittadinanza. Allora vedremo cosa faranno". Lo scrive su Facebook il candidato premier del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio."Diffidate dalle imitazioni. L'originale -aggiunge- è il Movimento 5 Stelle!"