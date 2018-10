17 ottobre 2018- 13:48 Povertà: Di Maio, reddito e pensioni cittadinanza per sconfiggere piaga

Roma, 17 ott. (AdnKronos) - "Sempre più italiani si rivolgono ai centri Caritas per avere un pasto caldo, al sud come al nord. A Milano per esempio la quota di italiani assistiti è passata dal 30 al 40%. Il Reddito di Cittadinanza e la Pensione di Cittadinanza sono i primi due grandi passi per sconfiggere questa piaga". Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, commentando in un lungo post su Facebook i dati del rapporto Caritas sulla povertà."Come giustamente rileva la Caritas - rimarca Di Maio - il problema non sono solo i soldi. Ci sono anche il basso livello di istruzione, la carenza di alloggi, la rottura dei legami familiari. Un intreccio di drammi sociali e personali su cui a volte per lo Stato è difficile intervenire ed è per questo che la funzione di realtà come la Caritas non verrà mai meno e lo Stato deve facilitarne il compito il più possibile. Posso però dire che finalmente consideriamo le persone in difficoltà non solo come persone da aiutare economicamente: le vogliamo anche formare e inserire nel mondo del lavoro, come non si era mai visto prima".