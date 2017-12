POVERTà: IN VENETO GIà NUMEROSE LE DOMANDE DI REI AI COMUNI

10 dicembre 2017- 14:08

Venezia, 10 dic. (AdnKronos) - Sono tante le domande per il Rei presentate agli sportelli dei Comuni del Veneto. Sono 309 i padovani che hanno richiesto il contributo previsto dal Reddito di Inclusione al 5 dicembre. Al momento si tratta di prenotazioni agli uffici competenti per l’effettiva presentazione della domanda.Le richieste arrivate all'Ufficio Infanzia, Adolescenza e Famiglia - Settore Servizi Sociali dal primo dicembre sono state presentate nel 63% dei casi da donne. Il 23% dei richiedenti ha oltre 55 anni, il 25% tra i 45 e i 54 anni, il 35% tra i 35 e i 44 mentre il 17% è sotto i 34 anni. Il 52% dei richiedenti è cittadino italiano, il 3% di un altro Paese dell’Unione Europea mentre i cittadini non comunitari (soggiornanti di lungo periodo o titolari di protezione internazionale) sono il 44%.In questa prima fase le richieste arrivano prevalentemente da persone già conosciute dai Servizi Sociali Territoriali (solo l’8% non lo è)."Il Rei è un’occasione che il comune vuole cogliere per iniziare a costruire dei progetti con le persone - sottolinea all'Adnkronos l'assessora ai Servizi Sociali, Marta Nalin - Le risorse economiche sono importanti, ma non bastano per risolvere dei problemi strutturali. Il Rei si deve inserire in una progettuali più ampia di interventi per la lotta alla povertà e al disagio sociale".