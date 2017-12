POVERTà: IN VENETO GIà NUMEROSE LE DOMANDE DI REI AI COMUNI (2)

10 dicembre 2017- 14:08

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "A Venezia ad oggi abbiamo già fissato 50 appuntamenti e in questi giorni si stanno aprendo gli sportelli all'utente. Abbiamo attivato un sistema di prenotazione, così da ricevere l'utente su appuntamento, visto che la procedura prevede un colloquio e la firma di un patto reciproco tra amministrazione e utente che prevede da parte di quest'ultimno l'impegno a svolgere un percorso per uscire dalla sua condizione di difficoltà". Così all'Adnkronos, l'assessore ai servizi sociali del Comune di Venezia, Simone Venturini spiega la situazione nel comune capoluogo sulle richieste di Rei da parte dei residenti nel Comune.L'Assessore veneziano ricorda che per la Sia, la misura precedente al Rei, al Comune di Venezia erano pervenute 513 domande, i beneficiari totali erano stati 173, i respinti 36."Il Comune di Venezia era al tavolo congiunto governo - enti locali per l'attivazione della vecchia Sia, che aveva criteri molto rigidi a nostro avviso. Il Rei ha tutte le caratteristiche per essere uno strumento di inclusione più ampio e accessibile ad un'utenza maggiore, da parte nostra - assicura l'assessore veneziano - saremo attenti monitoratori per la sua attuazione".