POVERTà: IN VENETO GIà NUMEROSE LE DOMANDE DI REI AI COMUNI (3)

10 dicembre 2017- 14:08

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Dal primo dicembre i Servizi Sociali del Comune di Verona hanno iniziato ad accogliere i cittadini veronesi interessati alla presentazione della domanda per il REI Reddito di Inclusione."Nei primi quattro giorni di apertura al pubblico sono state accolte complessivamente 449 persone con una media giornaliera di oltre 100 cittadini. Per ciascuna di queste persone e' stata svolta un' attività di informazione specifica e di verifica preliminare del possesso dei requisiti previsti dal citato Decreto per accedere alla misura nazionale di contrasto alla povertà - spiega l'assessore ai servizi sociali del Comune di Verona Stefano Bertacco - Per tutti coloro che sono risultati potenzialmente in possesso dei requisiti richiesti sono stati fissati, a partire dalla prossima settimana, appositi appuntamenti per la presentazione della domanda presso le sedi territoriali dai Servizi Sociali comunali. "Questi numeri confermano purtroppo il trend di aumento della povertà nel nostro paese, dato che il Rei prevede un indice Isee bassissimo. La grande novità del Rei è che non si tratta di un contributo e basta ma percorsi di reinserimento lavorativo dell'utente, e per questo si dovrà firmare un grande patto tra mondo del lavoro ed enti locali per rendere concreta questa possibilità".