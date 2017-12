POVERTà: IN VENETO GIà NUMEROSE LE DOMANDE DI REI AI COMUNI (4)

10 dicembre 2017- 14:08

(AdnKronos) - (Adnkronos) - A Belluno dopo tre giorni di apertura sono stati 17 gli utenti che si sono presentati spontaneamente allo sportello Rei del Comune capoluogo; 29 utenti sono stati individuati dal Servizio sociale e si stanno organizzando appuntamenti, a Longarone sono 14 gli utenti potenziali, mentre a Cortina e Pieve di Cadore: sono 2-3 utenti potenziali per sportello."È una misura molto valida sulla carta, che sostituisce e migliora il S.I.A., ampliando i criteri troppo ridotti e difficili da rispettare della misura precedente. Bene anche l'introduzione di misure attive come l'incremento di personale dei comuni impegnati nella gestione: nel territorio dell'ex Ulss 1 Belluno, abbiamo due assistenti sociali e un amministrativo impegnati nei sette sportelli già aperti o prossimi all'apertura", spiega l'assessore ai servizi sociali del Comune di Belluno, Valentina Tomasi. "Il vero problema del REI è però sull'operatività: a livello nazionale c'è stata grande pubblicità, ma ci sono ancora ritardi nella gestione del portale che impediscono ai servizi di caricare la domande sul sito dell'Inps, che è l'ente che eroga il beneficio. Le persone hanno perfino fatto la fila ai nostri sportelli per presentare la domanda, continuano a contattare gli uffici chiedendo informazioni, ma tutto è fermo a causa di burocrazia e difficoltà tecniche - spiega - È una situazione che svilisce un progetto basato su esigenze reali e concrete e che invece, per la troppa fretta, sta deludendo le persone. Così si mortificano non solo le “buone pratiche”, ma anche le professionalità dedicate impegnate nei servizi e si aggiunge un ulteriore peso a chi già quotidianamente deve affrontare le difficoltà".