POVERTà: IN VENETO GIà NUMEROSE LE DOMANDE DI REI AI COMUNI (5)

10 dicembre 2017- 14:08

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Allo sportello del Comune di Vicenza nei primi quattro giorni fissati 314 appuntamenti. Nei primi quattro giorni di attività c’è stato un flusso importante di chiamate, spiegano dal Comune. I quattro operatori allo sportello sociale hanno risposto ad oltre 350 telefonate ma sono molto più numerose le telefonare a cui non è stato possibile rispondere, indice del successo dell’iniziativa e del desiderio e della necessità di molti di accedere al contributo.Purtroppo sono numerosi gli utenti che cercano di contattare gli operatori telefonici senza successo: nella giornata di ieri sono state circa 5.000 le telefonate senza risposta pertanto molti utenti si rivolgono all’Urp o alle circoscrizioni lamentando la difficoltà nel prendere la linea. Allo sportello del Comune di Vicenza ricordano che non è previsto un termine di scadenza e che l'istanza potrà essere presentata in qualsiasi momento.In questi primi quattro giorni gli appuntamenti fissati sono stati 314. Sono state occupate tutte le date disponibili nel 2017 fino ad arrivare al 20 marzo 2018, pur garantendo 20 appuntamenti a settimana. Dei 314 appuntamenti fissati il 56% risiede nel Comune di Vicenza il 59% è italiano. Relativamente ai requisiti il 75% dei nuclei familiari richiedenti ha figli minori, il 20% almeno una persona disoccupata over 55 anni, il 5% una membro con disabilità.