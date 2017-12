POVERTà: IN VENETO GIà NUMEROSE LE DOMANDE DI REI AI COMUNI (7)

10 dicembre 2017- 14:08

(AdnKronos) - (Adnkronos) - E sono 300 le domande raccolte in pochi giorni dal Comune di Treviso. “Rispetto agli anni scorsi il volume è raddoppiato a causa del fatto che è raddoppiata anche la soglia ISEE – fa sapere il vicesindaco Roberto Grigoletto – i primi giorni è normale ci sia maggiore affluenza. Le domande però vengono gestite attraverso appuntamenti dedicati a ciascun cittadino che viene assistito da personale amministrativo ed è stato preparato per questo. Inoltre per il prossimo anno sono previste tre assunzioni, due amministrativi e un’assistente sociale che andranno a supportare l’attività del REI a beneficio degli utenti. Ringrazio il personale, anche a fronte del grande afflusso dei primi giorni, per il servizio che sta svolgendo”. Mentre ad oggi al Comune di Rovigo sono pervenute 36 richieste effettive e già compilate di Rei, ma sono un centinaio gli interessati.