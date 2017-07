POVERTà: LENZI (PD), ISTAT CONFERMA NECESSITà DI INTERVENIRE RAPIDAMENTE

13 luglio 2017- 16:12

Roma, 13 lug. (AdnKronos) - "I dati Istat sulla povertà confermano la necessità di intervenire con politiche attive a favore in particolare dei nuclei familiari più bisognosi. Gli interventi per il contrasto alla povertà devono essere varati il prima possibile perché la povertà non aspetta". Lo ha detto Donata Lenzi capogruppo Pd in commissione Affari sociali della Camera.In particolare, ha proseguito Lenzi, "si deve andare decisamente verso l’introduzione del Reddito d'inclusione che rappresenta la prima misura nazionale strutturale di contrasto alla povertà, il cui esame parlamentare inizierà la prossima settimana. Ci impegniamo ad arrivare all’approvazione il prima possibile anche grazie alla collaborazione con il governo".