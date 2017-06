POVERTà: MISERY INDEX CONFCOMMERCIO, AD APRILE CALA DISAGIO SOCIALE (2)

(AdnKronos) - Si stima che le ore di Cig effettivamente utilizzate, destagionalizzate e ricondotte a Ula, siano diminuite di 3mila unità in termini congiunturali e di 51mila unità su base annua. Anche sul fronte degli scoraggiati è proseguita la tendenza al ridimensionamento: su base annua si stima una diminuzione di 141mila unità. Il combinarsi di queste dinamiche ha portato ad un ridimensionamento del tasso di disoccupazione esteso di quattro decimi di punto in termini congiunturali e di 1,3 punti nei confronti di aprile del 2016, collocandolo ai valori più bassi da inizio 2012.Nello stesso mese i prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d’acquisto sono aumentati del 2,2% su base annua (+2,7% a marzo); al rallentamento hanno contribuito il rientro delle tensioni inflazionistiche del comparto degli alimentari freschi e, in misura più contenuta, dei carburanti. I segnali emersi nell’ultimo mese sono indubbiamente incoraggianti. Per un concreto ridimensionamento dell’area del disagio sociale, in grado di restituire fiducia alle famiglie e migliorare le capacità reddituali, è, comunque, necessario che le tendenze, soprattutto sul versante del mercato del lavoro, si consolidino favorendo un rientro della disoccupazione ufficiale soprattutto nelle fasce di età più giovani.